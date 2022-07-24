Над Хмельниччиною сили ППО збили три російські крилаті ракети “Калібр”

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ЗСУ відбили ракету атаку на Хмельницьку область. Наші бійці збили три російські крилаті ракети “Калібр” над регіоном, які ворог випустив з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування “Захід”.

Над Хмельницькою областю сили ППО збили три крилаті ракети "Калібр"

Фото: над Хмельницькою областю сили ППО збили три крилаті ракети “Калібр” (Getty Images)

“Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу “Калібр” були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Захід”, – йдеться в повідомленні.

Вибухи в Хмельницькій області

Нагадаємо, сьогодні жителі Хмельницької області повідомляли про вибухи, а також про помітний дим в небі. Згодом керівник області Сергій Гамалій попередив – працює ППО та закликав залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

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