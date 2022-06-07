Окупанти завдали ракетного удару по дитячому садку на Запоріжжі

Російські окупанти завдали ракетного удару по дитячому садку у смт Степногірськ Василівського району Запорізької області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

«Ворог обстріляв дитячий садочок в смт Степногірськ, Василівського району Запорізької області. Ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Осколками вибило близько ста вікон», – ідеться у повідомленні.

Загалом протягом минулої доби, з 18:00 до 19:00 години, в Степногірськ влучило 8 снарядів окупанта. Зруйновано житловий фонд третього мікрорайону міста. Одна людина поранена, постраждалого ушпиталено.

Ворог майже щодня обстрілює селище міського типу. В населеному пункті з початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини знаходяться за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням.

До війни в Степногірську мешкало понад 5000 людей, зараз вдвоє менше.