У Києві повідомили про підозру чоловіку за публічну підтримку нападу росії на Україну

Проросійський пропагандист за допомогою соціальних мереж поширював матеріали, в яких містилось визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України. За свої дії чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Працівники Дарницького управління поліції спільно із працівниками кібердепартаменту Служби безпеки України отримали інформацію про те, що місцевий мешканець розповсюджує дописи щодо зміни меж державного кодону та пропагує війну проти України. Під час перевірки було затримано 47-річного мешканця Києва, який займався протиправною діяльністю.

Правоохоронці встановили, що фігурант зареєстрував низку профілів у соціальних мережах, за допомогою яких розповсюджував відомості про виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, а також дискредитував діяльність військово-політичного керівництва України. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного було вилучено речові докази злочинної діяльності.

Слідчі Дарницького управління поліції за погодженням окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва