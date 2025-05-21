«Нас просто намагаються стерти». Комбат «Маґури» пояснив, чому зробив публічну заяву

Ширшин вирішив звернутися до військового керівництва, аби зберегти боєздатність підрозділу і життя людей

Командир батальйону 47-ї бригади «Маґура» Олександр Ширшин вирішив публічно висвітлити проблеми підрозділу через відсутність реакції з боку військового керівництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис військового у соцмережах.

«Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані», – каже він.

Ширшин вважає, що необхідно змінити підходи в управлінні та «адекватно оцінювати свої можливості». Він наголошує, що проблеми є системними та не залежать від конкретної людини.

«Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності», – розповів військовий.

Як зазначив командир батальйону, він вирішив звернутися до військового керівництва, аби зберегти боєздатність підрозділу і життя людей.

Нагадаємо, командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт на звільнення з посади. Причиною назвав «дебільні завдання» від командування і невиправдані втрати людей.

Тим часом начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розпорядився створити робочу групу для вивчення обставин, про які заявив Олександр Ширшин. Там обіцяють детально проаналізувати накази та розпорядження від різних рівнів військового управління «на предмет доцільності» бойовій обстановці, що склалася. Рішення обіцяють ухвалити за результатами перевірки.