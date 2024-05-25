НАТО може задіяти п’яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки, – Столтенберг

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час інтервʼю у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгія, 21 червня 2023 року. Фото: AP Photo/Virginia Mayo

“Ми можемо задіяти п’яту статтю і відповісти в кіберпросторі, а також в інших сферах”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може застосувати п’яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки на одну з країн блоку.

Про це він сказав в інтерв’ю британському журналу The Economist.

“Якщо вони кібератакибудуть масштабними, тоді ми можемо задіяти п’яту статтю і відповісти в кіберпросторі, а також в інших сферах, щоб захистити союзників по НАТО”, – зазначив Столтенберг.

На думку видання, що таким чином Столтенберг хотів “попередити Росію”.

  • П’ята стаття Північноатлантичного договору  означає, що напад на одну країну НАТО означає напад на всіх, тож і відповідь на атаку має бути відповідною.
  • За час повномасштабної війни в Україні російські засоби повітряного ураження декілька разі вилітали з української території на територію деяких країн НАТО, але Альянс в цьому умислу не бачив.
LB.ua
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