НАТО наступного року посилить свою присутність в Україні

Цьогоріч НАТО потроїло свою присутність в Україні і не збирається зупинятися

НАТО суттєво збільшило свою присутність в Україні цього року та планує продовжувати нарощувати її у 2025 році. Про це повідомив глава представництва НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«НАТО присутнє в Україні вже 26 років у різних формах: від Офісу зв’язку до Центру інформації та документації, а зараз у вигляді представництва НАТО. За цей рік наша присутність тут потроїлася, і ми плануємо ще більше її посилити наступного року», – зазначив Тернер.

Посадовець підкреслив, що рішення відповідає основним підсумкам Вашингтонського саміту НАТО, а також раніше ухваленим домовленостям. Наразі головною метою є представлення штаб-квартири НАТО та підтримка зв’язку між нею та Україною.

«Ми прагнемо представляти весь порядок денний співпраці між НАТО та Україною, тому нам потрібна значна присутність», – пояснив Тернер.

На цей час команда представництва складається приблизно з 50 осіб, але наступного року очікується її розширення ще на 20 працівників. «Це буде комбінація українських і міжнародних колег, адже роботи дуже багато», – додав він.

Тернер також зауважив, що представництва НАТО існують тільки до моменту вступу країни до Альянсу, виконуючи роль спільних «очей» і «вух» для штаб-квартири НАТО. «Ми допомагаємо реалізувати порядок денний співпраці та підтримувати наших українських колег», – наголосив він. // Главком