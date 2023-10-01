Нічна атака на Україну: рашисти поцілили дронами у склади із зерном на Черкащині (фото)

Площа пожежі становила понад три тисячі квадратних метрів.

Уночі окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками, відбулося влучання в об’єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Уночі ворог масовано атакував Черкаську область ударними безпілотниками… На жаль, є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно”, – написав він.

Табурець зазначив, що попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.

Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Як додали у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, рятувальники приборкували полумʼя на загальні площі більше ніж три тисячі квадратних метрів.

Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки, 52 чоловіка особового складу.

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