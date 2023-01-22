Німеччина не заперечуватиме проти передачі Польщею танків Leopard Україні

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Уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю LCI.

Німеччина не заперечуватиме проти передачі Польщею танків Leopard Україні, - Бербок

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)

На питання, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини, Бербок відповіла: “Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху”.

При цьому інтерв’юєр уточнив: “Якщо поляки надішлють танки (Україні, – ред.), ви не заперечуватимете?” На що глава МЗС Німеччини відповіла: “Ви мене правильно почули”.

Нагадаємо, Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, надані їм Німеччиною. Йшлося про близько 30 одиниць техніки.

Крім того, Німеччина готова прискорити просування танками Leopard 2, якщо буде відповідні домовленості з союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.

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