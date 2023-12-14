Німеччина передала Україні другу систему ППО Patriot з ракетами

Німеччина протягом останнього тижня, серед іншої військової допомоги, передала Україні уже другий зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на сайт німецького уряду.

У списку, окрім ЗРК Patriot, згадано про передання Україні дев’яти гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, майже 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм зі складів Бундесверу та промисловості, трьох дистанційних систем розмінування і 14 антидронових систем.

Також Україна отримала від Німеччини вісім ваговозів Zetros, чотири напівпричепи до тягачів, вісім автоцистерн Zetros, чотири автомобілі зі складу Бундесверу та промислових запасів, а також 47 400 боєприпасів калібру 40 мм.

У переліку запланованої до відправлення допомоги вперше згадані 47 автомобілів Toyota Land Cruiser.

Ще у жовтні у Міноборони Німеччини повідомляли, що надішлють в Україну додаткову систему Patriotта системи IRIS-T, але термін їхнього відправлення не уточнювали.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні повідомив, що друга система Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році.