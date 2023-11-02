Німеччина передала Україні нову партію допомоги з бронемашинами, дронами та зимовою формою

Німеччина відзвітувала про нову партію переданої Україні військової допомоги, що охоплює різноманітне обладнання – від бронемашин до захисних окулярів.

Як повідомляє “Європейська правда”, деталі опубліковано у списку надісланої Україні допомоги, який регулярно оновлюється на сайті уряду ФРН.

За останній тиждень в Україну передали;

12 бронетранспортерів – на додачу до 4 переданих раніше (загалом вже 16);

два радари TRML-4D для спостереження за повітряним простором (на додачу до 4 переданих раніше);

сім розвідувальних дронів Primoco ONE;

дві системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;

ще 5 безпілотних надводних апаратів (на додачу до 15 переданих раніше);

12 вантажівок MAN TGS;

4 сідлових тягачі 8×8 і 4 напівпричепи (загалом вже 75 і 70 відповідно);

32 супутникових термінали SatCom (загалом вже 230);

10 тисяч захисних окулярів із запасів Бундесверу і промислових складів;

30 тисяч комплектів зимової форми;

1 принтер PCB.

Нагадаємо, у попередній пакет увійшла ще одна система IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про підготовку зимового пакета військової допомоги для України, ключовим елементом якого стануть засоби протиповітряної оборони.

На останній зустрічі формату “Рамштайн” очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України – з урахуванням розміру економіки її внесок більший, ніж США.