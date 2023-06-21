Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецького уряду.
До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:
- два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них,
- тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155-мм
- 6 автомобілів для патрулювання кордону,
- 155-мм високоточні керовані боєприпаси Vulcano (кількість не вказана).
Окрім того, Берлін планує передати Україні ракети для ЗРК Patriot. При цьому їхня кількість також не вказана.