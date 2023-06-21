Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецького уряду.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Фото: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги (wikimedia.org)

До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:

  • два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них,
  • тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155-мм
  • 6 автомобілів для патрулювання кордону,
  • 155-мм високоточні керовані боєприпаси Vulcano (кількість не вказана).

Окрім того, Берлін планує передати Україні ракети для ЗРК Patriot. При цьому їхня кількість також не вказана.

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