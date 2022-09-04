Російська ракета знищила у Харкові ресторанний комплекс (фото)

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 вересня близько 00:10 російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Ракета влучила на територію ресторанного комплексу, що призвело до його повного руйнування.

Пожежа охопила територію майже всього комплексу. Відбулось займання основних будівель та літнього майданчика загальною площею 2200 кв. метрів.

Попередньо, окупанти випустили ракету С-300 з території Бєлгородської області РФ.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура