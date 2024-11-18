Німеччина передасть Україні 4 000 дронів зі штучним інтелектом

Німеччина передасть Україні партію з 4 тисяч дронів, оснащених штучним інтелектом, які можуть ефективно вражати цілі на значній відстані.

Про це пише видання Stern.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до заводу виробника гелікоптерів Airbus у Донауверті повідомив, що ці дрони здатні певною мірою обходити системи радіоелектронної боротьби противника.

Вони можуть діяти на відстані 30-40 кілометрів углиб території, уражаючи командні пункти, логістичні вузли та інші об’єкти.

“Це важливий додатковий актив для українських збройних сил”, – зазначив він.

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