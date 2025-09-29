Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot

Українську систему ППО необхідно посилювати, зазначив німецький міністр оборони

Німеччина може передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони Patriot до кінця 2025 року. Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус на Варшавському безпековому форумі, пише Liga.net.

Він нагадав, що німецький уряд уже надав Україні три системи Patriot.

“До кінця цього року ми надамо ще дві вдосконалені системи ППО Patriot за підтримки партнерів з Норвегії”, – сказав глава німецького Міноборони.

Він нагадав про нещодавні масовані атаки Росії по Україні, під час яких було запущено понад 5880 дронів і 40 ракет. За словами Пісторіуса, це підтверджує необхідність і далі посилювати українську ППО, чим Німеччина і займається.