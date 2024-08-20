Німеччина поставить Україні ще 4 системи ППО IRIS-T до кінця року

Уряд Німеччини планує до кінця року передати Україні ще чотири системи ППО IRIS-T, про це повідомив заступник офіційного представника уряду Вольфґанґ Бюхнер.

Він також зазначив, що Україна отримає 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 танків Leopard, бойові дрони та кілька тисяч одиниць боєприпасів для артилерії і танків.

“Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц – ред.) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент Росії, не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов’язання. (…) Немає жодного повідомлення від уряду про те, що підтримка буде скорочена або якимось іншим чином обмежена”, – сказав Бюхнер.

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