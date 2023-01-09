В Росії вщент згорів наметовий табір мобілізованих (відео)

Батьки мобілізованих скаржаться, що їхні діти залишилися без усієї зібраної амуніції.

В Оренбурзькій області РФ вщент згорів наметовий табір “мобіків”. Пожежа сталася під ранок 9 січня.

Як повідомляє російський канал “Дождь“, наметовий табір було розташовано в селі Нижня Павлівка. У ньому розмістиди мобілізованих.

Один з очевидців опублікував у місцевому пабліку “Оренбург очевидець” відео пожежі та написав, що “мобіки” шоковані недбальством командування. Пожежна машина, закріплена за частиною, була без тиску, тож не змогла ліквідувати пожежу. Довелося чекати на міських рятувальників.

“Згоріло нах*й все. Он, бач, у черевиках вискочив. Он наші снігом закидають”, – коментує автор відео за кадром.

Батько “мобіка”, якому пощастило перебувати у відпустці під час пожежі, заявив місцевій пресі, що всі його залишені речі перетворилися у попіл.

Схожий пост з’явився і у російському пабліку “Мобілізація | Самарська область“. “Пожежа у частині в Оренбурзі, де наші мобілізовані. Намет нашого сина. Все, що купували, збирали два тижні перед відправкою і потім — у попіл”, – йдеться у публікації.

Одна з коментаторок додала, що в цьому таборі перебував чоловік її сестри та його друзі. За їхніми словами, причиною пожежі стало замикання. // УНІАН