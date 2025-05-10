Німеччина засекретить більшість поставок зброї Україні
Депутатів Бундестагу інформуватимуть про допомогу Києву на закритих засіданнях комітету з питань оборони.
Новий федеральний уряд Німеччини планує значно обмежити публічну інформацію про постачання зброї Україні, передає Spiegel з посиланням на dpa.
Мета рішення — позбавити росіян військової переваги у війні проти України та зменшити суспільні дебати навколо постачання озброєння.
До 6 травня цього року, коли до влади прийшов новий канцлер Фрідріх Мерц, список залишався відкритим. Зокрема, у ньому згадувалося про передачу 121 танка Leopard, 25 самохідних гаубиць, 1050 ударних дронів і 478 тисяч артилерійських снарядів.
Нинішній уряд зробив “розворот на 180 градусів” і прагне створити так звану “стратегічну двозначність”, щоб приховати свої дії від ворога.
Як надалі про постачання інформуватимуть Бундестаг, наразі невідомо. Згідно з чинним законодавством, для цього не потрібно схвалення парламенту, але, ймовірно, депутатів інформуватимуть на закритих засіданнях комітету з питань оборони. // LB.ua