Німеччина засекретить більшість поставок зброї Україні

Депутатів Бундестагу інформуватимуть про допомогу Києву на закритих засіданнях комітету з питань оборони.

Новий федеральний уряд Німеччини планує значно обмежити публічну інформацію про постачання зброї Україні, передає Spiegel з посиланням на dpa.

Мета рішення — позбавити росіян військової переваги у війні проти України та зменшити суспільні дебати навколо постачання озброєння.

Йдеться про повернення до практики початку 2022 року, коли після повномасштабного вторгнення Росії Німеччина майже чотири місяці не публікувала дані про військову допомогу Києву. Під тиском громадськості в червні 2022 року уряд тодішнього канцлера Олафа Шольца відкрив доступ до повного переліку поставок на сайті bundesregierung.de.

До 6 травня цього року, коли до влади прийшов новий канцлер Фрідріх Мерц, список залишався відкритим. Зокрема, у ньому згадувалося про передачу 121 танка Leopard, 25 самохідних гаубиць, 1050 ударних дронів і 478 тисяч артилерійських снарядів.

Нинішній уряд зробив “розворот на 180 градусів” і прагне створити так звану “стратегічну двозначність”, щоб приховати свої дії від ворога.

Як надалі про постачання інформуватимуть Бундестаг, наразі невідомо. Згідно з чинним законодавством, для цього не потрібно схвалення парламенту, але, ймовірно, депутатів інформуватимуть на закритих засіданнях комітету з питань оборони. // LB.ua