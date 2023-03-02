Російський удар по будинку в Запоріжжі: жертв вже 4, а 5 вважаються зниклими безвісти

Кількість жертв внаслідок російського удару по будинку в Запоріжжі зросла до чотирьох. Тим часом п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

“За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина”, – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прокуратурі, попередньо ракета ЗРК С-300 влучила по п’ятиповерховому будинку, внаслідок чого відбулося його руйнування.

“Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих мешканців”, – додають правоохоронці.

Наразі на місці події працюють слідчі. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Тим часом прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).