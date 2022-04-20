Норвегія передала Україні ЗРК «Містраль»

Комплекси збивають літаки на малій висоті.

Норвегія передала Збройним силам України близько сотні зенітно-ракетних комплексів «Містраль», що дозволяють збивати літаки та гелікоптери, які летять на малій висоті. Про передачу зброї повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Конфлікт в Україні може бути тривалим, і країна залежить від міжнародної підтримки, щоб протистояти російській агресії. Тому уряд вирішив передати Україні систему протиповітряної оборони «Містраль», – заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам. За його словами, ЗРК “Містраль” зняті з озброєння збройних сил Норвегії, проте це “ефективна зброя, яка застосовувалася у ВМС і яка буде дуже корисною для України”.

Mistral – ПЗРК з інфрачервоною пасивною головкою самонаведення для враження вертольотів і літаків на низьких висотах. Максимальна швидкість ракети – 800 м/с, дальність стрільби – 500-6000 м. Довжина ракети – близько 1,9 м, діаметр – 90 мм, її маса – майже 19 кг (бойової частини – 3 кг). Ураження – 1800 кульок вольфрамового сплаву. Маса пускової установки – 24 кг. «Містраль» розроблений у Франції компанією MBDA, 1987-го прийнятий на озброєння у Франції. Mistral 2 прийнято на озброєння 2000-го.