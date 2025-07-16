Нові дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit знищують російські «Шахеди» та «Гербери»
Український проект ODIN успішно випробував і вже застосовує систему Antishaheed для знищення ворожих дронів “Шахед” і “Гербера” в повітрі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розробники дрона розповіли в Telegram
Як розповіли розробники, для збиття ворожих цілей застосовуються високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit власної розробки.
Основні технічні параметри високошвидкісного дрона-перехоплювача ODIN Win Hit:
швидкість руху в повітрі:
- крейсерська – 200-220 км/год;
- атакуюча – 280-300 км/год;
загальна тривалість місії польоту:
- 7-10 хвилин;
варіанти конфігурації залежно від часу доби застосування:
- “день/сутінки”;
- “ніч”.
За словами розробників, ударною групою ODIN Night Crew, в основі якої пілоти проекту ODIN, вже здійснюється системне успішне знищення ворожих ударних БпЛА типу “Шахед-136” та “Гербера” в небі над Україною.
Команда ODIN вже почала впроваджувати спільні проекти з бойовими бригадами, адаптуючи систему Antishaheed для використання у підрозділах протидії дронам.
Сама концепція ODIN Antishaheed – це поєднання інженерних і програмних рішень власної розробки, об’єднаних в єдиний ефективний мобільний зенітний комплекс.
Основні переваги концепції ODIN Antishaheed:
- оперативність розгортання мобільного зенітного комплексу;
- максимальна адаптивність до умов роботи підрозділів та траєкторії руху повітряних цілей;
- забезпечення високої точності ураження повітряних цілей;
- помірна вартість комплексу (порівняно з наявними на ринку альтернативними антидроновими рішеннями).
Варіанти запуску високошвидкісних дронів-перехоплювачів ODIN Win Hit:
- з наземного багаторазового мобільного пускового комплексу;
- з ручної пускової платформи багаторазового застосування;
- з повітря з використанням спеціальної баражуючої платформи-носія.