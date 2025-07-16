Нові дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit знищують російські «Шахеди» та «Гербери»

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Український проект ODIN успішно випробував і вже застосовує систему Antishaheed для знищення ворожих дронів “Шахед” і “Гербера” в повітрі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розробники дрона розповіли в Telegram

Як розповіли розробники, для збиття ворожих цілей застосовуються високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit власної розробки.

Основні технічні параметри високошвидкісного дрона-перехоплювача ODIN Win Hit:

швидкість руху в повітрі:

  • крейсерська – 200-220 км/год;
  • атакуюча – 280-300 км/год;

загальна тривалість місії польоту:

  • 7-10 хвилин;

варіанти конфігурації залежно від часу доби застосування:

  • “день/сутінки”;
  • “ніч”.

За словами розробників, ударною групою ODIN Night Crew, в основі якої пілоти проекту ODIN, вже здійснюється системне успішне знищення ворожих ударних БпЛА типу “Шахед-136” та “Гербера” в небі над Україною.

Команда ODIN вже почала впроваджувати спільні проекти з бойовими бригадами, адаптуючи систему Antishaheed для використання у підрозділах протидії дронам.

Сама концепція ODIN Antishaheed – це поєднання інженерних і програмних рішень власної розробки, об’єднаних в єдиний ефективний мобільний зенітний комплекс.

Основні переваги концепції ODIN Antishaheed:

  • оперативність розгортання мобільного зенітного комплексу;
  • максимальна адаптивність до умов роботи підрозділів та траєкторії руху повітряних цілей;
  • забезпечення високої точності ураження повітряних цілей;
  • помірна вартість комплексу (порівняно з наявними на ринку альтернативними антидроновими рішеннями).

Варіанти запуску високошвидкісних дронів-перехоплювачів ODIN Win Hit:

  • з наземного багаторазового мобільного пускового комплексу;
  • з ручної пускової платформи багаторазового застосування;
  • з повітря з використанням спеціальної баражуючої платформи-носія.
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