Нові дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit знищують російські «Шахеди» та «Гербери»

Український проект ODIN успішно випробував і вже застосовує систему Antishaheed для знищення ворожих дронів “Шахед” і “Гербера” в повітрі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розробники дрона розповіли в Telegram

Як розповіли розробники, для збиття ворожих цілей застосовуються високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit власної розробки.

Основні технічні параметри високошвидкісного дрона-перехоплювача ODIN Win Hit:

швидкість руху в повітрі:

крейсерська – 200-220 км/год;

атакуюча – 280-300 км/год;

загальна тривалість місії польоту:

7-10 хвилин;

варіанти конфігурації залежно від часу доби застосування:

“день/сутінки”;

“ніч”.

За словами розробників, ударною групою ODIN Night Crew, в основі якої пілоти проекту ODIN, вже здійснюється системне успішне знищення ворожих ударних БпЛА типу “Шахед-136” та “Гербера” в небі над Україною.

Команда ODIN вже почала впроваджувати спільні проекти з бойовими бригадами, адаптуючи систему Antishaheed для використання у підрозділах протидії дронам.

Сама концепція ODIN Antishaheed – це поєднання інженерних і програмних рішень власної розробки, об’єднаних в єдиний ефективний мобільний зенітний комплекс.

Основні переваги концепції ODIN Antishaheed:

оперативність розгортання мобільного зенітного комплексу;

максимальна адаптивність до умов роботи підрозділів та траєкторії руху повітряних цілей;

забезпечення високої точності ураження повітряних цілей;

помірна вартість комплексу (порівняно з наявними на ринку альтернативними антидроновими рішеннями).

Варіанти запуску високошвидкісних дронів-перехоплювачів ODIN Win Hit: