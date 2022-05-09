Старлею-кату з 15-ої «миротворчої» бригади РФ повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру старшому лейтенанту командиру мотострілецької роти 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Мокрець, підозрюваний спільно з іншими російськими військовими взяли у полон двох мирних мешканців, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях.

Старший лейтенант під час незаконного допиту принижував полонених. Він вимагав від чоловіків надати інформацію стосовно інших проукраїнськи налаштованих мешканців села, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Не отримавши необхідних даних, окупант вдягнув тактичні рукавиці з пластиковими вставками та бив потерпілих по обличчю і голові. За його наказом полонені зняли з себе весь одяг, після чого їх продовжили бити та змусили спуститися до підвалу.

Цей офіцер збройних сил РФ на офіційному сайті Міноборони РФ відзначений як взірець мужності та героїзму для інших військовослужбовців, що брали участь у військовій агресії проти України.

Злочин викрито прокурорами Броварської окружної прокуратури спільно зі співробітниками Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, а також детективами НАБУ.

Досудове розслідування триває.

Київська обласна прокуратура