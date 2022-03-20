Обійняла посаду в псевдо-прокуратурі на Луганщині – повідомлено про підозру співробітниці прокуратури

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру державному службовцю одного з відділів Старобільської окружної прокуратури Луганської області у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, співробітниця Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури пройшла співбесіду з представниками «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта. У ході «працевлаштування» жінка надала згоду на добровільний вступ до лав новоствореної незаконної «структури» та присягла на вірність самопроголошеній «Луганській народній республіці».

Таким чином підозрювана добровільно обійняла посаду в одному зі структурних підрозділів так званої «прокуратури Новопсковського району ЛНР».

Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваної з метою приводу у порядку ст. 615 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора