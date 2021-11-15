Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 15 листопада 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Протягом минулої доби, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту — пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Неподалік ЧЕРМАЛИКА ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ російські найманці вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.

В бік населеного пункту ОРІХОВЕ-ДОНЕЦЬКЕ ворожі війська відкривали вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Біля КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, противник двічі обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі НОВОЛУГАНСЬКОГО російські найманці два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік ЗОЛОТОГО-4 збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В бік КРИМСЬКОГО ворог двічі вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Позиції поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку ПІВДЕННОГО обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.

На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 15 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation