Обмежено придатних примусять пройти медичний огляд заново: Зеленський підписав закон

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

За новими правилами є лише два стани – “придатний” і “непридатний” до військової служби. Статут “обмежено придатного скасували”.

Тож повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали “обмежено придатною”. // УП