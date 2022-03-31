Оборона Києва та області: 700 одиниць ворожої техніки відійшли від Іванкова у бік Білорусі

Угруповання сил оборони Києва та Київської області за останні дні звільнили та зачистили ряд населених пунктів у Київській області, повністю взяли їх під контроль, планують розвивати свій успіх.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Олександр Грузевич, передає УНН.

«Угруповання сил оборони Києва та Київської області за останні дні звільнили та зачистили ряд населених пунктів у Київській області, повністю взяли їх під контроль. Ви вже всі бачили, що залишає нам окупант у Ірпені, Бузовій та інших. Вишгород вже наш, під контролем. Тільки за вчора ми знайшли майже 7 мінних полів великої потужності в межах населених пунктів роботу ведуть сапери ЗСУ та ДСНС. Не хочу забігати наперед, але через день-два ми будем бачити хороші новини і розвивати свій успіх», — сказав Грузевич.

За даними Грузевича, за минулу ніч майже 700 одиниць техніки відійшли з боку Іванкова (на Київщині) в сторону білоруського кордону.

Російські окупанти завдали руйнувань практично кожній другій громаді у Київській області. Критичні руйнування зафіксовано у Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах.