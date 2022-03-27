Чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал, загинув у бою захищаючи Маріуполь

Український кікбоксер Максим Кагал, який захищав батьківщину в складі загону спеціального призначення «Азов», загинув у бою за Маріуполь, передає Укрінформ.

«Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося», — написав тренер Максима Олег Скирта.

Кагал є першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.

У 2014 році Максим, представляючи СК «Гермес», став чемпіоном світу ISKA у розряді лоу-кік (круговий удар) та завоював «бронзу» у розряді К-1 (так званий японський кікбоксинг) у ваговій категорії до 60 кг.

УК