Чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал, загинув у бою захищаючи Маріуполь
Український кікбоксер Максим Кагал, який захищав батьківщину в складі загону спеціального призначення «Азов», загинув у бою за Маріуполь, передає Укрінформ.
«Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося», — написав тренер Максима Олег Скирта.
Кагал є першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.
У 2014 році Максим, представляючи СК «Гермес», став чемпіоном світу ISKA у розряді лоу-кік (круговий удар) та завоював «бронзу» у розряді К-1 (так званий японський кікбоксинг) у ваговій категорії до 60 кг.
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