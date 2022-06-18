На сході ЗСУ знищили понад 80 окупантів та їх техніку

Сьогодні, 18 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українськими військовими було знищено 87 російських окупантів і 2 ворожих склади з боєприпасами.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ОТУ “Схід”.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Сьогодні, 18 червня, наші воїни знищили:

· особового складу – 87;

· танків – 1;

· мінометів – 5;

· АТТ – 52;

· спеціальна техніка – 1;

· БПЛА – 1;

· склад з б/п – 2.

Нагадаємо

Українські військові одним залпом шести “Цезарів” накрили район, де російські окупанти зосередили понад 15 одиниць озброєння та військової техніки — уражено самохідну гаубицю та командно-штабну машину командира батареї.