На сході ЗСУ знищили понад 80 окупантів та їх техніку
Сьогодні, 18 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українськими військовими було знищено 87 російських окупантів і 2 ворожих склади з боєприпасами.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ОТУ “Схід”.
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Сьогодні, 18 червня, наші воїни знищили:
· особового складу – 87;
· танків – 1;
· мінометів – 5;
· АТТ – 52;
· спеціальна техніка – 1;
· БПЛА – 1;
· склад з б/п – 2.
Нагадаємо
Українські військові одним залпом шести “Цезарів” накрили район, де російські окупанти зосередили понад 15 одиниць озброєння та військової техніки — уражено самохідну гаубицю та командно-штабну машину командира батареї.Tweet