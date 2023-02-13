Очільник Мінцифри відповів, чи відправлятимуть повістки через «Дію»

У Мінцифри тривають обговорення щодо покращення послуг для військовослужбовців у додатку “Дія” в рамках мобілізації, втім якихось конкретних рішень щодо цього немає.

Як зазначив в інтерв’ю РБК-Україна очільник міністерства Михайло Федоров на запитання щодо запровадження військового е-квитка, виплат, послуг і пільг “є багато різних обговорень, але поки в розробці чогось подібного немає”.

При цьому він дав однозначну відповідь щодо розсилання повісток через “Дію”.

“Ми точно не будемо використовувати “Дію”, щоб відправляти повістки. Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в “Дії” не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі”, – сказав він.