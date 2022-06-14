«Одного пристрелити показово, інші, може, позатикаються» — рашисти обговорюють як навести лад в підрозділі (аудіо)

В перехопленій розмові окупант і його дружина обговорюють методи наведення ладу у військовому підрозділі. Жінка розповідає про новини від спільного знайомого: «Пишуть, що витиснули нас, три населених пункти зайняли».

Офіцер-рашист відповідає, що ці питання йому вже байдужі: «Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали… Жалів… Тепер буду просто саджати. Просто доведу обстановку, хоча б. Хоч хтось знатиме, тому що все зависає і ніхто далі полку нічого не передає». Пояснює, що склалась критична ситуація щодо морального стану підрозділу.

На це дружина дає «практичну» пораду: «Одного пристрелити показово, інші може позатикаються… Добра в тебе дружина. Як кажуть: бий своїх, щоб чужі боялись».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України