Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 12 листопада 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись досягнутих домовленостей, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Минулої доби, 11 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, у районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. На жаль, унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний.

Від початку поточної доби, 12 листопада, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша. У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation