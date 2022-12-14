Офіс омбудсмена підтвердив перебування в РФ 12 тис. українських дітей

За кожним фактом українські правоохоронці відкривають кримінальне провадження.

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово.

Про це заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Радіо Свобода.

«Як Омбудсмен, разом з правоохоронними органами, з Офісом генерального прокурора, ми знаємо, звідки конкретна дитина була депортована, де і в якому статусі вона проживала на території України, де вона зараз знаходиться на території РФ, в якому статусі, які дії проводяться щодо неї російською владою», – зазначив омбудсмен.

Він уточнив, що за кожним фактом українські правоохоронці відкривають кримінальне провадження.

Нагадаємо, що Лубінець заявив, що у Херсоні російські військові тримали у катівнях дітей. // LB.ua