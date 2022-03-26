Офіційно: Тростянець звільнено від російських окупантів

Тростянець, що на Сумщині, звільнено від російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.

«Офіційно. Нарешті Тростянець звільнено від орків! Дякую ЗСУ та всім причетним! Подробиці згодом», — написав Живицький.

Офіційна інформація від 93 ОМБр Холодний Яр: «Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ».

Холодноярцям і вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ — Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець.

«Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації», — йдеться у повідомленні.