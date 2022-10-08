«Щасливців», які отримали паспорти РФ, зупиняють на виїздах з Мелітополя і відправляють воювати проти України

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив, що колаборантів та зрадників, які отримали російські паспорти, зупиняють на виїздах з Мелітополя і відправляють до російської армії воювати проти України.

“Для колаборантів це взагалі такий час пік тому, що дехто із них гадав, що коли вони отримують рашистські паспорти, то вони зможуть вільно пересуватися та вільно виїжджати, наприклад, до росії”, — сказав Федоров.

Два дні назад все змінилося. Ті, хто отримав російський паспорт, зупиняють на блокпостах і забирають у армію відразу.

”Це покарання для колаборантів та зрадників, яка їх вже достигла”, — зазначив Федоров.

Як зазначив Федоров, російський паспорт, окрім самої росії, нікому взагалі не потрібен. // УНН