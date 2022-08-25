Оголошено про підозру жительці Южноукраїнська, яка підтримувала збройну агресію РФ проти України

За даними слідства, жінка підтримувала збройну агресію рф проти України та окупаційну політику у соцмережі. На особистій сторінці в одній із соціальних мереж вона створювала контент та публічно поширювала дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів.

Викрили протиправні дії мешканки Вознесенщини слідчі спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України.

Нині слідчі відділу поліції № 3 Вознесенського районного управління за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації, глорифікація її учасників».

Санкція статті передбачає покарання до п’яти років ув’язнення.

Вознесенське районне управління поліції