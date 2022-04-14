ОК «Південь» підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув

Крейсер «Москва» підбили українською ракетою «Нептун».

В Оперативному командуванні «Південь» Збройних сил України підтвердили, що підбитий українською крилатою ракетою «Нептун» крейсер «Москва» загорівся і затонув.

«У Чорноморській операційній зоні ПКР «Нептун» уражений крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути», – сказано в повідомленні.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомляли, що «Москва» затонула після сигналу SOS. Зазначалося, що на найбільшому крейсері Чорноморського флоту почалася пожежа, під час якої здетонував боєприпас і стався вибух. Екіпаж корабля було евакуйовано.

Крейсер «Москва» перебував за 25-30 миль від острова Зміїний поряд з Одесою. Причини пожежі встановлюють, але основна версія – ракетний удар.

У Міноборони РФ визнали, що крейсер отримав серйозні ушкодження. Сигнал SOS був поданий о 01:05 14 квітня.

На початку війни крейсер «Москва» разом з патрульним кораблем ЧФ РФ «Василь Биков» висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою «Русский военный корабль, иди нах..й!»

«Москва» – флагман російського Чорноморського флоту. Його побудували в місті Миколаїв ще за часів СРСР, будівництво розпочалося у 1976 році. Спочатку крейсер називався «Слава». // LB.ua