У Києві 11 постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА, з них двоє неповнолітніх (фото)

Руйнування та загорання від атаки безпілотниками відбулись у трьох районах столиці.

Так, в Оболонському районі пошкоджено 9 житлових будинків, в одному з них сталось загорання на останньому поверсі. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Крім того, знищено або пошкоджено 11 транспортних засобів та пошкоджено територію торговельного центру.

У Святошинському та Шевченківському районах пошкоджені житлові будинки.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора.

Відділ комунікації поліції Києва