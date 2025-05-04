У Києві 11 постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА, з них двоє неповнолітніх (фото)
Руйнування та загорання від атаки безпілотниками відбулись у трьох районах столиці.
Так, в Оболонському районі пошкоджено 9 житлових будинків, в одному з них сталось загорання на останньому поверсі. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Крім того, знищено або пошкоджено 11 транспортних засобів та пошкоджено територію торговельного центру.
У Святошинському та Шевченківському районах пошкоджені житлові будинки.
Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet