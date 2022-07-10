Аби уникнути відправки на війну, російські військові виводять з ладу свою бойову техніку

У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території рф.

Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи.

Виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру.

Командувач південного військового округу звернувся до фсб країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України