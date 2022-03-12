Оккупанты готовят «референдум» по созданию очередной «Хер-народной республики»

Российские оккупанты готовят «референдум» в Херсонской области относительно объявления очередной «народной республики». Депутатов призывают не поддаваться провокациям и не сотрудничать с агрессором.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу общественного деятеля Сергея Хлани.

«Оккупанты звонят депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался. Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать «ХНР»!»,- пишет Хлань.

Хлань призывает депутатов не сотрудничать с оккупантами, чтобы не войти в историю как предатели Украины.