Окупанти обстріляли Миколаїв та область, є постраждалі та загиблі

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Минулої доби окупанти обстріляли Миколаїв та населенні пункти області.

Про це повідомив Телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Внаслідок атак є постраждалі та загиблі.

Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

“Поліцейські працюють на місцях подій і допомагають місцевим жителям. Слідчі фіксують кожен факт воєнних злочинів у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 КК України “Порушення законів та звичаїв війни””, – йдеться у повідомленні.

Наряди поліції цілодобово патрулюють вулиці населених пунктів області, разом із військовими несуть службу на блокпостах та відпрацьовують усі сигнали, що надходять від громадян. Упродовж 19 квітня їх надійшло 586.