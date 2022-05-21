Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії

Російські окупанти вранці суботи обстріляли територію Сумщини з артилерії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словам, вечір п’ятниці на прикордонні був більш-менш тихим, хіба що лунали поодиночні та автоматичні постріли зі стрілецької зброї.

«На території Росії, але поруч з кордоном. Це відбувалося по межі в Шалигінській громаді Шосткинського району. Сподіваюсь, орки там перестріляли один одного», — зауважив він.

Вже вранці окупанти відкрили вогонь з артилерії.

«А от ранок в нас знову почався не з кави: майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи — по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає», — додав Живицький.

В Оперативному Командуванні «Північ» зазначили, що зафіксували 6 приходів в бік населеного пункту Кучерівка.

19 травня окупанти з території РФ обстріляли Сумщину вздовж усього кордону: гатили із САУ, мінометів та стрілецької зброї.

Російська Федерація продовжує утримувати війська біля кордону з Чернігівською і Сумською областями з метою сковування дій підрозділів сил оборони України. // УНІАН