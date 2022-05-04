Окупанти обстріляли Сумщину з гелікоптера та «Градів»

На Сумщині російські окупанти з гелікоптера обстріляли школу Есманської громади та здійснили артобстріл з «Градів» вздовж кордону біля Юнаківки.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

«Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два — з землі. Потрапляння по школі та по об’єктах інфраструктури. Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з «Градів» вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці», — написав Живицький.