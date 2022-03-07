Окупанти обстріляли супермаркет у Харкові: загинуло чотири особи, а 15 — поранені

Точна кількість потерпілих в результаті ворожої атаки у Харкові встановлюється, зазначили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу окупантами супермаркета у Харкові, внаслідок якого загинуло четверо людей та було поранено понад 15 осіб.

Як це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Встановлено, що близько 12:00 6 березня російськими військовослужбовцями здійснено артилерійський обстріл снарядами невизначеної характеристики по супермаркету «Хазар» по вул. Академіка Вальтера у Харкові.

«Внаслідок цих дій країни-агресора загинуло 4 особи, тілесні ушкодження отримали понад 15 осіб. Точна кількість потерпілих встановлюється», — йдеться у повідомленні. // УНІАН