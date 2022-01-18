Великобритания передала Украине противотанковое вооружение

Замминистра обороны отметил, что оно будет использовано исключительно в оборонительных целях.

В Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины.

Как говорится в сообщении Министерства обороны Украины, Великобритания предоставила нашей стране новые легкие противотанковые средства.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что это вооружение укрепит оборонные способности Украины.

«Я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно с оборонительной целью, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений любых действий, которые смогут привести к эскалации», — отметил Петренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники, Великобритания передала Украине противотанковые гранатометы NLAW. Их считают лучшими гранатометами для ведения боя в условиях города. Такие гранатометы не имеют аналогов в России.

NLAW имеет комплекс преимуществ. Его еще называют «Джавелином для коротких дистанций». Гранатомет поражает цель по технологии «выстрелил и забыл». Оператор смотрит в компьютеризированный прицел Trijicon TA41 NLAW 2.5×20, обозначает цель и давит на спуск. Все расчеты и траекторию полета гранатомет программирует сам. Прицел оптический, лазерного дальномера нет, и система обнаружения облучения гранатометчика не обнаружит.

Вес NLAW — 12,5 кг, с ним можно быстро передвигаться.

У гранатомета есть два режима поражения цели. Для поражения танков можно применить режим атаки сверху. В таком случае ракета пролетит на высоте одного метра над целью, заряд сдетонирует и поразит танк сверху. Боевая часть способна пробить 500 мм брони.

А для поражения легкобронированных целей или стен здания применяют режим прямой атаки. И тогда боевая часть сдетонирует мгновенно во время контакта.

Срок годности NLAW — 20 лет. Гранатомет не требует регламентных работ.

Напомним, что внимание СМИ привлек странный маршрут британских самолетов с вооружением для Украины. Журналист Кайл Глен поинтересовался в Twitter, почему два С-17 выбрали путь через Данию и Польшу, а не прямой — через Германию.

Тогда эксперт предположил, что Берлин мог не пустить самолеты с оружием для Украины из-за своей политики по поставкам вооружения ВСУ.

Впоследствии Лондон опроверг информацию о якобы запрете Германии на пересечение воздушного пространства британским самолетам, которые направлялись в Украину с оружием.

Министр обороны страны Бен Уоллес накануне заявил, что Лондон перебросит в Украину противотанковое оружие не дожидаясь нападения России. // УНИАН