Окупанти обстріляли Запорізьку область із реактивних систем залпового вогню
У Запоріжжі чутно вибухи, ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам на лінії зіткнення.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
«Близько 14:00 — 15:00 в обласному центрі було чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає, а інфраструктура руйнувань не зазнала.
Водночас виникла пожежа на декількох полях.
«Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», — додали в ОВА.Tweet