Окупанти обстріляли Запорізьку область із реактивних систем залпового вогню

У Запоріжжі чутно вибухи, ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам на лінії зіткнення.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Близько 14:00 — 15:00 в обласному центрі було чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає, а інфраструктура руйнувань не зазнала.

Водночас виникла пожежа на декількох полях.

«Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», — додали в ОВА.