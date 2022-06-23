Окупанти обстріляли Запорізьку область з РСЗВ, на місці працюють рятувальники

Попередньо вражено об’єкти інфраструктури.

Російські окупанти обстріляли Запорізьку область з РСЗВ, наразі на місці події працюють рятувальники.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

«Ворог підступно вночі здійснив обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об’єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

«На місці працюють представники ДСНС. В обласному центрі «прильотів» наразі не зафіксовано. Зберігаємо спокій, дотримуємось умов повітряної тривоги», — підкреслюють в ОВА.

Нагадаємо, росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні. За словами місцевих, сонячні панелі розбирали, упаковували та вивозили протягом тривалого часу.

Відомо, що станція – Токмак Solar Energy – найбільша сонячна електростанція в Україні. Її вводили в експлуатацію в 2018 році. // УНІАН