Окупанти погрожують відібрати бізнес у мелітопольських підприємців
Вони готуються до «святкування» наступної сакральної дати та розграбовують все, що можуть.
Окупанти змушують мелітопольських підприємців з 1 червня отримати спеціалізовані патенти для роботи, інакше у них будуть забирати бізнес.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Продовжують кошмарити наших підприємців. Жителям Мелітополя повідомили, що з 1 червня працюватиме податкова інспекція, яка буде видавати спеціалізовані патенти для роботи нашим підприємцям, а у тих, хто не буде володіти патентом, у них будуть забирати бізнес, хоча вони вже й так розграбовували місто. Ситуація залишається складною, і наші люди чекають на звільнення», – сказав він.
Федоров повідомив, що росіяни намагаються готуватися до наступної «сакральної дати» — дня народження російської імперії, «не розуміючи, що до цієї дати вони просто не доживуть на нашій території».
Раніше повідомлялося, що у Мелітополі «партизани» ліквідували двох окупантів «високого рангу».Tweet