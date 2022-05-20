Окупанти погрожують відібрати бізнес у мелітопольських підприємців

Вони готуються до «святкування» наступної сакральної дати та розграбовують все, що можуть.

Окупанти змушують мелітопольських підприємців з 1 червня отримати спеціалізовані патенти для роботи, інакше у них будуть забирати бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Продовжують кошмарити наших підприємців. Жителям Мелітополя повідомили, що з 1 червня працюватиме податкова інспекція, яка буде видавати спеціалізовані патенти для роботи нашим підприємцям, а у тих, хто не буде володіти патентом, у них будуть забирати бізнес, хоча вони вже й так розграбовували місто. Ситуація залишається складною, і наші люди чекають на звільнення», – сказав він.

Федоров повідомив, що росіяни намагаються готуватися до наступної «сакральної дати» — дня народження російської імперії, «не розуміючи, що до цієї дати вони просто не доживуть на нашій території».

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі «партизани» ліквідували двох окупантів «високого рангу».