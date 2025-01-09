Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових
Законопроєкт спрямований на покращення, розвиток та гармонізацію законодавства у сфері трансплантації
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9558, що забороняє вилучення органів для трансплантації у загиблих військових, а також у осіб, які загинули внаслідок збройної агресії проти України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт спрямований на покращення, розвиток та гармонізацію законодавства у сфері трансплантації та безпосередньо надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.
Тому існує необхідність уточнити положення, що стосуються заборони вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у службовців військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин, установ та організацій, утворених відповідно до законів України, які визначаються Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів
держави, які загинули при виконанні ними своїх обов’язків через ушкодження внаслідок воєнних (бойових) дій в Україні або в окремих її місцевостях де введено воєнний стан відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». // Главком