Виявляється, з початку війни Зеленського намагалися вбити аж 5 разів. А тисячі українців вбили…

З початку повномасштабного вторгнення росії Президента України Володимира Зеленського п’ять разів намагалися вбити.

Про це розповів Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю The Globe and Mail, повідомляє УНН.

Данілов розповів, що напад росії на Україну включав у себе п’ять окремих спроб убити президента України Володимира Зеленського, всі вони були скоєні в кінці лютого та на початку березня.

Він не розкрив подробиць терактів, хоча на початку війни публічно говорив про загін чеченських бойовиків, якому було доручено вбити Зеленського, але який був “повністю знищений”.

У березні The Times повідомила про три спроби замаху на Зеленського за тиждень.

Нещодавно повідомлялося, що правоохоронці попередили теракт проти керівництва країни у на початку березня. Одним із завдань якого був замах на Президента України Володимира Зеленського.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що путін не скасовував завдання щодо ліквідації вищого політичного керівництва України.