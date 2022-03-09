Окупанти скинули три бомби на село в Харківській області: двоє загиблих, серед них дитина

Російські ворожі війська здійснили вночі авіаналіт на невеличке село Дінець Харківської області, скинувши щонайменше три авіабомби. Загинули двоє людей, серед них 7-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

«Ворог продовжує нещадно наносити удари по житловому сектору та об’єктам критичної інфраструктури. Виходячи з географії авіаударів, у небезпеці перебувають всі громадяни, незалежно чи мешкають вони у великому мегаполісі, чи у приватній оселі десь у далекому селі. Зрозуміти логіку ворожих бомбардувань неможливо», — йдеться в повідомленні.

Так, внаслідок чергового авіанальоту агресор скинув щонайменше 3 некерованих авіабомби на невеличке село Дінець Слобожанської громади.

Одна з них влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко. Будинок зруйнувався миттєво, 3 людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів, а ще 1 витягли рятувальники.

Рятувальники відшукали у завалах тіла 2-х загиблих людей, серед яких 7-річна дитина.

У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Загалом за добу рятувальники відреагували на 18 викликів про пожежі, руйнації та інші надзвичайні події.

Тим часом в Сумах в результаті вчорашнього російського авіанальоту і бомбардувань міста кількість жертв серед мирних громадян збільшилася до 22 людей, серед яких 3 дітей.