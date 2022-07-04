Окупанти та колаборанти обкрадають українців через фіктивні рахунки

Окупанти збирають із українців гроші під приводом оплати комунальних послуг, які не надавали.

Росіяни та колаборанти вирішили заробити на українцях, які залишились на окупованих територіях. Вони вимагають плату за комуналку, і це при тому, що вони не надають ці послуги. Україна, як і раніше, постачає послуги там, де це можливо. Тобто, якщо труби, газорозподільні станції чи дроти та високовольтні вежі, якщо йдеться про електрику, цілі, то українська сторона продовжує подавати газ та електрику.

Самопроголошені керівники комунальних підприємств та компаній постачальників збирають гроші з населення під приводом оплати комунальних послуг.

Як повідомляють на сайті Національної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, окупанти відбирають у людей готівку або змушують платити онлайн на незрозумілі рахунки начебто за оплату комуналки.

Для збирання грошей окупаційні банки відкрили рахунки на непідконтрольних територіях України. Українців попередили, що перераховані окупантам гроші або оплата готівкою не буде зараховано на рахунки комунальних підприємств в Україні.

Нафтогаз звернувся до клієнтів

Водночас, український постачальник газу “Нафтогаз” звернувся до своїх клієнтів з проханням вчасно передавати свідчення лічильників. Це потрібно, щоб у квитанціях правильно підраховувалися обсяги використаного блакитного палива. Передати показники потрібно з 1 до 5 числа кожного місяця. Надати інформацію потрібно оператору газорозподільних систем. Працівники цих компаній також приходять до будинків для зняття показників лічильника, перевірки стану обладнання тощо.

Для передачі показників достатньо відвідати сайт або чат-бот облгазу або просто зателефонувати в контакт-центр компанії. Цю інформацію “Нафтогаз” отримає від операторів ГРС для формування рахунків споживачам.

Цієї процедури вимагає законодавство і якщо споживач не передав інформацію вчасно, то оператор ГРС завантажує до системи граничні обсяги споживання. // GSMinfo